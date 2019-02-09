محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير - هاني رجب:
بدأت قبل قليل، احتفالية نادي الصيد لتكريم أسر شهداء الشرطة المصرية، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأسر الشهداء.
يحضر الاحتفالية: محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة سميحة أيوب، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة السابق، واللواء محمد همام محافظ أسيوط السابق، والفنانة نهال عنبر.
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم عددًا من أسر الشهداء؛ تقديرًا لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم في سبيل تأدية واجبهم المهني دفاعًا عن الدولة وأمن المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون وشخصيات عامة يشاركون باحتفالية "الصيد" لتكريم أسر شهداء الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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