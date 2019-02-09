تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة باحتفالية نادي الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كرَّم مجلس إدارة نادي الصيد، عددًا من أسر شهداء الشرطة المصرية، وذلك خلال احتفالية أقامها النادي اليوم السبت.
يحضر الاحتفالية: محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة سميحة أيوب، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة السابق، واللواء محمد همام محافظ أسيوط السابق، والفنانة نهال عنبر.
كانت الاحتفالية بدأت بعزف السلام الجمهوري وعرض فيلم "حماة وطن" والذي يرصد تضحيات رجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.
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