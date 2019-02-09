وزير التعليم ينشر خطوات تسليم "التابلت" لطلاب "أولى ثانوي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" اليوم، مقطعًا يشرح خلاله خطوات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وفقا للفيديو التوضيحي، يسبق استلام الطالب للتابلت عدة خطوات، منها:

- التوجه إلى أقرب مكتب بريد برفقة ولي الأمر

- إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- حضار شهادة الميلاد أو البطاقة للطالب (الرقم القومي للطالب)

- تسديد رسوم 100 جنيه كضمان تأميني للتابلت

- استلام وصل بالمبلغ التأميني (حال حدوث تلف أو عطل للتابلت)

- توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتسليم 708 آلاف جهاز "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة، عقب العودة من إجازة نصف العام الدراسي، في إطار تطبيق نظام الثانوية الجديد.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظاما جديدا بالمرحلة الثانوية يبدأ بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله ب12 امتحانا على مدار المرحلة، وقياس مستويات الفهم لدى الطلاب بدلا من الحفظ، مع إدخال التكنولوجيا للعملية التعليمية.

جدير بالذكر أن جهاز "التابلت" يوزع على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة مجانا.