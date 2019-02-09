أخبار مصر | رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية يكشف عن توصيات تعديل قانون الخدمة المدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية يكشف عن توصيات تعديل قانون الخدمة المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام فاروق المهيري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، إن النقابة بذلت الكثير من المجهود لتعديل قانون الخدمة المدنية، والشهر الماضي انعقدت ندوة حول "الإجازات والسلوك الوظيفي والتأديب من قانون الخدمة المدنية".

وأضاف "المهيري" خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الندوة أوصت بتعديل ستة بمواد، مشيرًا إلى أنها ستدفع بتلك التعديلات إلى مجلس النواب من خلال ممثليها في المجلس من اتحاد العمال نقابات عمال مصر، فور الانتهاء منها.

وأوضح أن التوصيات شملت بصدور قانون يمكن العامل أو العاملة التي لديها أحد الوالدين أو كلاهما ساعة بجانب في حالة التقدم بإجازة تدفع عنه التأمينات وإعفائه من الضرائب أو إعطائه نصف الوقت.

وأشار إلى أن التوصيات شملت ترحيل الإجازات بدون شروط، وتعديل مواد الجزاءات، فضلا عن زيادة العلاوة السنوية من 7% إلى 15%، موضحا أن التوصيات تشمل النظر في ضريبة كسب العمل من الموظف.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، أنهم أوصوا بعدم خصم الحافز النقدي للموظف المحول للتحقيق حتى تثبت إدانته.