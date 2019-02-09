أخبار مصر | عاجل.. "السيسي" يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبابا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السيسي" يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بمقر إقامته فى أديس أبابا.

وأكد الرئيس تطلع مصر؛ لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، نقلة نوعية فى اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما فى مجالى السلم والأمن والتنمية.