انت الان تتابع سفراء أفارقة: دور كبير يقع على عاتق مصر في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب عدد من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدين، في تصريحات لـ"التحرير" على الدور الكبير الذي يقع على عاتقها تجاه منظومة التنمية والاستقرار بالقارة السمراء. وقال عبد الحليم عبد المحمود سفير السودان بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حدث هام جدا، في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها القارة، مؤكدا أن مصر لها دور ريادي كبير في القرن الإفريقي، وأن هناك ثقة كبيرة في قدرتها علي دفع عجلة التنمية وتحقيق الإصلاح، وتنفيذ برامج العمل بما يتفق مع أولويات الاتحاد ومصلحة الشعوب.

وعبر جوزيف مومو سفير جنوب السودان بالقاهرة، عن خالص سعادته بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، قائلا إن مصر لها دور تاريخي في القارة الإفريقية وعليها مسؤولية كبري تجاه الشعوب، وإن مصر لها دور بارز في دعم الاستقرار بجنوب السودان، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في هذا الملف.وذكر "مومو"