مصر للطيران تربح مليار جنيه.. وتسدد ديون البترول

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مصر للطيران

عقدت شركة مصر للطيران وشركة مصر للبترول اجتماعين موسعين للبدء في سداد مستحقات وزارة البترول لدي مصر للطيران والتي كانت مقابل شراء وقود بالسعر العالمي. وأوضح بيان لوزارة الطيران المدني أن هذا الاجراء يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الطيران وشركاتها التابعة للنهوض بقطاع الطيران، من خلال استكمال خطط التطوير والتحديث في كافة المجالات، بالتوازي مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة وبعد النتائج الإيجابية الملحوظة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تحقيق مصر للطيران أرباحا بلغت قرابة المليار جنيه لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأكدت الوزارة، حرصها على تطوير الشركة الوطنية مصر للطيران، وزيادة معدلات الأرباح والبدء في سداد كامل مديونياتها، حتى لا تتزايد متأخرات قطاع الطيران المدني لصالح الدولة.يذكر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أعلن، في شهر يناير الماضي، عن تخفيض 50% على على رسوم الشحن الخاصة بجثامين المصريين المقيمين