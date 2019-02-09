شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 80 ألف مواطن يعملون بالعلمين الجديدة.. وافتتاح أول جامعة بالمدينة الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تنشئ 20 مدينة جديدة في الوقت ذاته لأول مرة في التاريخ، من بينها مدينة العلمين الجديدة.

وتابع «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «مدينة العلمين الجديدة تعد أول تطوير بمفهوم علمي للساحل الشمالي، حيث ستشمل منطقة صناعية على مساحة 4 ملايين متر مربع، فضلا عن 3 جامعات ستفتتح إحداها الصيف المقبل، وهو ما يضمن وجود الحياة في المدينة طوال العام، بعكس الساحل الذي يتحول إلى مدنية أشباح بعد انتهاء الصيف».

وأضاف «سعد»: «سيتم افتتاح بعض المشروعات السكنية في العلمين الجديدة الصيف المقبل»، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة تضم مشروعات إسكان فاخر ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تمكن المواطن من تسديد قيمة الوحدة السكنية على مدار 20 عاماً، معلقاً «العلمين الجديدة ليست للصفوة، وكل الفئات تستطيع الحصول على شقة فيها».

وأوضح أنه سيتم تشغيل بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال تفقده مدينة العلمين الجديدة أن شركات المقاولات الجادة ستحصل على فرص أعلى.

ولفت إلى أن هناك 80 ألف مواطن يعملون في إنشاءات مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن قيمة المستخلصات التي تحصل عليها شركات المقاولات العاملة بالمدينة تصل إلى 2.5 مليار جنيه شهريا.