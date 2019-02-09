شكرا لقرائتكم خبر عن خط جوى لنقل السائحين من روسيا إلى الغردقة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماجد القاضى، الخبير السياحى، إن إحدى كبرى شركات السياحة الروسية فى مصر قررت تشغيل خط جوى من روسيا إلى مطار الغردقة الدولى عبر مطار أنطاليا فى تركيا، اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك لنقل الوفود السياحية الروسية لزيارة المعالم الأثرية بالمدينة.

وأضاف «القاضى» أنه من المقرر أن تبدأ الشركة خطها الجوى إلى مدينة الغردقة بمعدل رحلة واحدة يوميا، عبر مطار أنطاليا فى تركيا، فى ظل استمرار قرار السلطات الروسية بتعليق حركة الطيران العارض إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة، وأوضح أن الخط الجديد سيحظى بإقبال كبير من جانب الوفود الروسية الراغبة فى قضاء الإجازات فى مصر.

من ناحية أخرى، عاد الانخفاض فى مستوى الإشغالات السياحية بالفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بعد إجازة نصف العام الدراسى التى حققت رواجا سياحيا.

وبدأت إدارات التسويق بالفنادق تقديم عروض وحوافز لتشجيع الحجز لديها من المصريين وتراوح انخفاض الإشغالات ما بين ٥٠ و٧٠ %، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى منتصف مارس المقبل.

وفى المنيا، استقبلت المناطق الأثرية بتل العمارنة، وتونا الجبل وبنى حسن فى المنيا، أمس، وفدًا سياحيًا من ألمانيا لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.

وأكد المحافظ اللواء قاسم حسين أهمية القطاع السياحى فى مصر، مشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير جميع سُبل الراحة والأمان للزائرين، حيث وجه الدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، بتيسير وحل جميع المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحى الجاذب.

وأشار إلى السعى الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الوفد وصل على متن أول باخرة تصل للمحافظة، تزامناً مع بدء عودة السياحة النيلية فى شهر فبراير، كما أن الزيارة ستستمر لمدة يومين.

وفى جنوب سيناء، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والسفر»، عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، إن تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى هو نتاج طبيعى للجهود التى تبذلها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء وتنمية القارة السمراء وتنمية مواردها والاهتمام بأبناء القارة وخلق تكتلات تجارية واقتصادية واستثمارية تحقق حلم أبناء القارة فى الاستفادة من ثروات وموارد الدول الأفريقية.

وأضاف عبداللطيف: «السياحة الأفريقية البينية ستزدهر خلال 2019، خاصة أن العالم كله يسلط الضوء الآن على مصر ومعالمها التراثية والحضارية والسياحية وإمكانياتها السياسية والاقتصادية فى القارة مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى والاستعداد لتنظيم بطولة أمم أفريقيا وبدء فعاليات أسوان عاصمة للشباب الأفريقى فى 2019، وكل هذا يعطى رسالة للعالم كله بأمن واستقرار مصر».

وتابع: «على مستوى النشاط السياحى فإن مصر لم تأخذ نصيبها الحقيقى من السياحة الأفريقية فى الماضى، أما الآن ففى ظل جسور الثقة التى يبنيها الرئيس السيسى فإن الفرص متاحة لجذب مزيد من السياحة الأفريقية، وطبقا للتقارير والإحصائيات المتوافرة فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر لا يرتقى لحجم وطبيعة العلاقات المصرية بالدول الأفريقية، كما أن حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة فى الاقتصاد الأفريقى فى عام 2017 بلغ 72.8 مليار دولار».