شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: توقيع بروتوكول مع شركة كورية لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الإنتاج الحربي، عن تفاصيل البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة «jst» الكورية.

وتابع «شيرين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «وقعنا بروتوكولا مع الشركة الكورية في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى وقود بديل»، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك 65 مصنعاً على مستوى الجمهورية يعملون في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية والبلدية الصلبة لاستخراج منتجات نافعة، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج سماد عضوي من 20% فقط من المخلفات، حيث تدفن باقي النسبة.

وأضاف شيرين: «البروتوكول الموقع مع الشركة الكورية يستهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات بدلًا من دفن كمية كبيرة منها، حيث ستتم الاستفادة من 20% لاستخراج وقود بديل يستخدم في مصانع الأسمنت بدلا من الفحم، فضلا عن استخدام جزء من المخلفات لإنتاج الكهرباء».