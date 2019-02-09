شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ السيسي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ الأزهر الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الثانية والثلاثين.

وأكد الأزهر في بيان، السبت، أن «رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تأتي في وقت تخطو فيه القارة الأفريقية خطوات طموحة نحو الوحدة والتنمية الشاملة، كي تتبوأ مكانتها اللائقة بين قارات العالم المتقدمة، بما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية هائلة، وما تزخر به من تنوع حضاري وثقافي بالغ الثراء، منوها بما تمثله رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من نجاح كبير للدبلوماسية المصرية، وانعكاس لريادتها الأفريقية، ودورها المحوري، عربيًا وإقليميًّا ودوليًّا».

وأكد الأزهر الشريف استمراره في دعم التحركات المصرية بقارة أفريقيا، من خلال مبعوثيه المنتشرين في مختلف دولها، وقوافله الدعوية والإغاثية والطبية التي تجوب العديد من بلدانها، وجهوده في تدريب الأئمة الأفارقة على التصدي للأفكار المتطرفة وتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي، فضلا عن آلاف الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بمختلف مراحل التعليم الأزهري، ويعدون سفراء لمصر وللأزهر الشريف.