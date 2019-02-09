شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تحضيري للكشف على «طلاب الابتدائية»: «لعلاج السمنة والأنيميا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، السبت، اجتماعًا تحضيريًا بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتورة سهير أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، وتم استخدام تقنية «الفيديو كونفرانس» مع مديري أفرع التأمين الصحي والشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك للتنسيق لحملة الرئيس «100 مليون صحة» للكشف والعلاج لحالات «السمنة – قصر القامة – الأنيميا» لطلاب المدارس الابتدائية.

وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن، ومتابعة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».