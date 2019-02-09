نواب عن رئاسة مصر لـ"الاتحاد الأفريقي": انتصار دبلوماسي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أشاد عدد من النواب برئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، والتي يتسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد، في أديس أبابا، مؤكدين أنها "انتصار دبلوماسي جديد"، وتزيد من تعميق العلاقات بين مصر والقارة، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وقال المهندس علاء والي، رئيس لجنة "الإسكان" بمجلس النواب، وأمين عام حزب "مستقبل وطن" بالجيزة، إن زيارة السيسي، صباح السبت، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "مهمة للغاية" في إطار ما تبذله القيادة المصرية من جهود متميزة لاستعادة دور مصر الريادي في القارة الأفريقية.

وأوضح والي أن لرئاسة مصر الاتحاد الأفريقي آثارها الإيجابية القوية، وستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية كبيرة في العمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا أن هذا المنصب تتويج لجهود القيادة السياسية التي عززت العلاقات مع أفريقيا وأعادت الدفء للعلاقات المصرية مع دول القارة، كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية .

وأشار رئيس "إسكان" البرلمان إلى أن رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي فرصة لاستكمال مسيرة تطوير مؤسسات وهيئات الاتحاد، وتعمل على دفع جهود التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأفارقة، لتحقيق التنمية والسلم والأمن ومد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب الأفريقية.

من جانبه قال النائب محمد العقاد، إن "رئاسة الاتحاد الأفريقى تؤكد أن مصر تلعب دورًا مهما في القارة، والقاهرة البوابة الرئيسية لأفريقيا"، مشيرًا إلى أن "هناك دولًا أفريقية تريد الاستفادة من التجربة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي استطاعت التحول من حالة عدم الاستقرار إلى الاستقرار والتنمية".

وأضاف العقاد أن "رئاسة الاتحاد سيكون لها دور كبير في دفع العلاقات الأفريقية إلى مستوى متميز، والمنصب الجديد له مردود على ملف التجارة الحرة وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب".

من ناحيته، أكد النائب سليمان العميرى، أن رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي تعزز التبادل التجاري بين دول القارة، وزيادة الاستثمارات الأفريقية في مصر، وتشجيع الاستثمار بين دول القارة السمراء، وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وقال العميري إن مصر ستعمل على تبادل العمالة وتدشين مشروعات عملاقة مشتركة بين دول القارة، ورفع الحدود بين تلك الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بملف الزراعة الأفريقية والتوسع في مشروعات الثروة السمكية.

فيما أكدت النائبة سعاد المصري، عضو المجلس عن بورسعيد، أن رئاسة الاتحاد الأفريقي تؤكد أن مصر مؤهلة لقيادة جهود إقامة منطقة التجارة الحرة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وقالت النائبة إن "مصر ستحدث نقلة في العلاقات بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات، وذلك لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي".

وقال النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المصري، إن رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي حدث تاريخي بكل المقاييس ويحمل معه كل عوامل التاريخ والجغرافيا التي ربطت مصر بقارتها السمراء عبر قرون من الزمان.

وأضاف أن السيسي يحمل معه كل آمال وطموحات الشعوب الإفريقية في تحقيق طفره اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللا محدودة في شتى المجالات وثقلها الدولي والإقليمي.

وواصل: "لقد كانت مصر دائما وستظل قبلة شعوب أفريقيا بجامعتها ومعاهدها وأزهرها الشريف وكافة مؤسساتها لا تبخل عليهم بعلم أو ثقافة أو معرفة، ولا شك أن لمصر في قلب كل أفريقي مكانة خاصة نتيجة السياسات التي تنتهجها مصر في احترام خصوصية كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتقديم العون والمساهمة في إنشاء المشاريع العملاقة ودفع عجلة التنمية في كل ربوع القارة".



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