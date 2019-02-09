"خبأها في الإكصدام".. ضبط 18 كيلو حشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطل بحوزته 84 طربة حشيش، أخفاها داخل إكصدام سيارته، وجلبها من مطروح، لترويجها على عملائه بالقاهرة، والجيزة.

تابع ضباط مكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية في ترويج المواد المخدرة على عملائه بالقاهرة، والجيزة، وذلك عقب جلبها من الساحل الشمالي الغربي للبلاد، وتمكنوا من رصده، والوقوف على نشاطه ويدعى "محيى ر"، 24 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة روض الفرج، بالقاهرة.

أعد ضباط الإدارة كمينًا أمنيًا للقبض على المتهم، اثناء استقلاله سيارة، وبحوزته 84 طربة حشيش، وزنت 18 كيلو جرام، مخبأة داخل مخزن سرى بـ"إكصدام" السيارة الخلفي.

أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، واستخدام للهاتف المحمول والسيارة في النقل والترويج.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.