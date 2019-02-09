أخبار مصر | غدا.. علي عبد العال يزور قبرص لحضور قمة رؤساء برلمانات الدول الثلاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. علي عبد العال يزور قبرص لحضور قمة رؤساء برلمانات الدول الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، غدا الأحد، قبرص، على رأس وفد برلمانى؛ لحضور قمة رؤساء برلمانات دول "مصر، قبرص، اليونان" المزمع عقدها الإثنين.

ويضم الوفد البرلماني المصاحب للدكتور علي عبد العال، المستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان، وعدد من النواب منهم النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية.