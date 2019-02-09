تحصين 726 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة الخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحصين 726123 ألف رأس من الماشية (الأبقار والجاموس والأغنام) ضد الحمى القلاعية خلال الأسبوع الأول للحملة القومية لتحصين الماشية التي بدأت يوم 2 فبراير الماضي ومستمرة لمدة 45 يوما من منزل لمنزل في العزب والقرى والنجوع.

وأكد محمود أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة يقدمان كل الدعم من أجل نجاح الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، لافتا إلى أن جميع قيادات وزارة الزراعة تقدر الدور الهام الذي يقوم به الأطباء البيطريين للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية.

وناشد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرابين الحرص على تحصين مواشهم خلال هذه الفترة التي ينشط فيرس الحمى القلاعية.​