الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالمئوية.. وافتتاح "التحرير" الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، السبت، احتفالاتها بمرور مئة عام على تأسيس الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في مصر والشرق الأوسط.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، وريتشارد بارتلت، رئيس مجلس "أوصياء الجامعة الأمريكية" بالقاهرة، وفرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين ورجال الأعمال وأبرز الخريجين والطلاب.
على هامش الحفل، تفتح الجامعة، مركز "التحرير" الثقافي الذي يستضيف عروضًا موسيقية عالمية ومحلية وفنية لمجموعة من خريجي الجامعة، أبرزهم هشام عباس ومحمود العسيلي.
يشار إلى أنه، في سبتمبر 2018، وقَّعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقًا مع نجيب ساويرس، لدعم إنشاء مركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة في التحرير، والذي سيكون مملوكًا للجامعة وتحت إدارتها.
من جانبه، قال ساويرس إن "المركز الثقافي هدفه إحياء للثقافة والفن في وسط القاهرة".
وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، كمؤسسة غير هادفة للربح، ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
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