وزيرة البيئة: مبادرة شباب للنيل خطوة ضمن الإجراءات الهادفة للتوعية بضرورة الحفاظ على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بمجموعة من الإجراءات للحفاظ على نهر النيل من التلوث، منها التفتيش الدوري على المنشآت التي تصرف بشكل مباشر أو غير مباشر والرصد الدوري لنوعية المياه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب مساعدة الشركات في تلقي منح بقيمة 25 مليون يورو بهدف توفيق أوضاعها البيئية.

جاء ذلك في كلمة وزيرة البيئة خلال إطلاقها اليوم السبت مبادرة "شباب للنيل" لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، وذلك من خلال الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وبالتعاون مع مؤسسة Greenish الشبابية المهتمة بالعمل البيئي وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، والفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة حرصت خلال الأشهر السابقة على تأدية مهمتها في صون الموارد الطبيعية وحمايتها بمشاركة الشباب والمجتمع المدني باعتبارهم شريكاً أساسياً في نجاحها.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة "شباب للنيل" هي خطوة ضمن تلك الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى التوعية بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث والمشاركة في تخليصه من ملوثاته وما يُلقى فيه من مخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية، مضيفة أن إطلاق المبادرة اليوم سيتبعه حملات أخرى في محافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وقنا بهدف التخلص من أكبر قدر من المخلفات الملوثة للنهر، ومساعدة الشباب على إدراك أهمية النهر.

وشددت على أن المخلفات التي ستُجمع اليوم سيتم فرزها واستخراج الصالح منها لإعادة التدوير من خلال إحدى جمعيات المجتمع المدني، والمخلفات غير الصالحة للتدوير سيتم نقلها إلى المدفن.

وأشارت إلى حرص الوزارة على استدامة نتائج تلك الإجراءات من خلال دمج الشباب والأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، إذ أطلقت الوزارة منذ 4 أشهر مبادرة "حراس النيل" لتشجيع الأطفال على المشاركة في تنظيف النهر من المخلفات، ليدركوا أهميته وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، واستكملت الوزارة المبادرة في عدد من المحافظات من خلال الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

وفي ختام كلمتها، قالت الوزيرة: "سنبدأ بقوة معكم ونستكمل الرحلة بالمحافظات؛ فمعا سنقضي على التلوث".

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد المصري للشراع عمرو أبو السعود بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكداً على أهميتها لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث، وأن تكون انطلاقة لمبادرات أخرى لتنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية.

من جانبهما، أكد الفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي دعمهما لتلك المبادرة التي اتخذت بعداً مختلفاً برعاية وزيرة البيئة لها، وطالبا المتطوعين من الشباب على الاستمرار في تلك الحملات والمبادرات لمساعدة النيل على التنفس مرة أخرى.

وتأتي المبادرة في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.​