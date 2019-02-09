لتورطهم في قضايا رشاوي.. الداخلية: القبض على 7 مسئولين بالقاهرة والدقهلية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية 7 مسئولين لتورطهم في قضايا رشاوي بالقاهرة والدقهلية والبحيرة.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 3 من موظفي المحليات بالدقهلية لتورطهم في وقائع فساد وإضرار بالمال العام، وبالبحث والتحري تبين أنهم كلٍ من "محمد.ص"، 51 سنة، فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، "رضوان.ا"، 50 سنة، مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقاً وحالياً بحي شرق المنصورة، "أحمد.ا"، 51 سنة، مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا.

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كما نجحت أجهزة الأمن في كشف واقعة فساد إداري بمركز شباب شابور بالبحيرة وتورط رئيس مجلس الإدارة ونائبه في اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام ما هو قيمته ٢٢٠ ألف جنيه، وتبين أنهم "محمد.ن"، مدير إحدى شركات البترول ورئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور، "هاني.ش"، أخصائي أول بإحدى الإدارات التعليمية، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، باستغلال موقعهما الوظيفي والإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال مركز شباب شابور بإجمالي مبلغ "220 ألف جنيه".

وفي القاهرة تم ضبط شخصين لقيامهما بالتواطؤ مع موظفين اثنين بحي الأسمرات لتمكينهما من الحصول على شقة بمشروع تطوير العشوائيات دون وجه حق.

وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدا، وأخطرت النيابات المختصة لتولي التحقيقات.