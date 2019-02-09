قطاع السجون ينظم قافلة لفحص نزلاء "ليمان أبى زعبل 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار الاستراتيجية الهادفة في أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة، تم تنظيم قافلة لفحص نزلاء "ليمان أبي زعبل 1"، كإجراء وقائي من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
وقام فريق عمل من مديرية الصحة بالقليوبية وتحت إشراف أطباء السجن بمناظرة وفحص نزلاء الليمان على مدار يومي "2، 3 الجاري".
جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.
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