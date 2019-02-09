"خبز ناقص الوزن وأدوات غير نظيفة".. مخالفات في مخابز بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 70 قضية متنوعة، أبرزها 9 منشآت بدون ترخيص، 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية.

كما تم تحرير 11 مخالفة عدم نظافة أدوات المعجن، و10 مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن و7 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.