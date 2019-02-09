ضبط 3 مسجلين خطر وفحص شقة مفروشة في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: وجهت قوت الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون بشارع مستشفى الصدر في منطقة العمرانية. وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات. Advertisements وأسفرت الحملة عن ضبط قضية اتجار في المخدرات وقطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 87 حكما قضائيا متنوعا خلال الـ24 ساعة الماضية. وتمكنت الحملة بمشاركة المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية من ضبط 3 من مسجلي الخطر وفحص شقة مفروشة. وتم حجز دراجتين ناريتين وإزالة 2 غُرزة شاي ورفع عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعدد من أسطوانات البوتاجاز.

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