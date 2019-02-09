تفاصيل زيارة الوفد البرلماني المصري إلى ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الوفد البرلماني المصري المتواجد فى زيارة للعاصمة الألمانية برلين، عقد عدة لقاءات على مدار يومي عمل، واستهل ذلك بلقاء مع بعض ممثلي الجالية المصرية فى ألمانيا بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين بحضور عدد من المصدرين المصريين أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمشاركين فى معرض فروت لوجيستيكا الألماني .

وأضاف الخولي، في بيان، السبت، أن الوفد بالإضافة له مكون من النواب عبد الهادي القصبي - عبد الحميد الدمرداش - أسامة هيكل - رشا رمضان - أحمد السجيني - محمد زكريا محيي الدين - ضياء الدين داوود - مجدي ملك - محمد الحسيني.

وأوضح الخولي، أن الوفد عقِد لقاءات مع كل من وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة، نائب رئيس البوندستاج، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية من الجانب الألماني، ونائب رئيس برلمان ولاية براندينبورج الألمانية .

وأضاف الخولي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الدولتين والتي تشهد تطورات غير مسبوقة في التعاون السياسي والاقتصادي ومجالات تدريب العمالة وريادة الأعمال والطاقة والسياحة، إضافة لذلك جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني.