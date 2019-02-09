"مستوى متقدم من اللغة".. وزير التعليم يشرح مميزات "Connect plus"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن توزيع كتاب المستوى الرفيع Connect plus، على المدارس: التجريبية، اليابانية، والخاصة، التي من المقرر تدريسه في الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كتاب "كونكت بلس" جرى إعداده وفق الإطار العام لمناهج النظام الجديد؛ للتجانس وتحقيق أهداف النظام، "وفي الماضي فكانت المدارس تتعاقد على كتب جاهزة من الناشرين المختلفين بدون توحيد في المدرسة الفكرية كما هو الحال الآن".

وأكد شوقي أن كتاب Connect plus بديلا عن كتاب connect بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية، وأن وزارة التربية والتعليم أنتجته ليمثل مستوى متقدمًا من تدريس اللغة الانجليزية كبديل لمنهج المستوى الرفيع الذي كانت تقدمه المدارس الخاصة للطلاب دون إشراف من الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كتاب Connect Plus أفضل بكثير من كتب المستوى الرفيع المتعارف عليها، وأن الوزارة أتاحت الكتاب في زمن قياسي استجابة لطلب المستوي الرفيع.​