مصر | حبس عاطل بحوزته 28 كيس إستروكس بالسلام

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قررت نيابة السلام، حبس عاطل، لحيازته مخدر الاستروكس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام أول تفيد بقيام "هشام.م"، عاطل، بترويج مخدر الاستروكس وترويجه بدائرة قسم السلام، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 28 كيس إستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، و1200 جنيه من متحصلات تجارته، وبسؤاله أنكر ترويجه المواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة لتولي التحقيقات.

حبس موظفين للتنقيب عن الذهب بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن، لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها عرض شخصين كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

بالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع"، 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م"، 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.