مصر | المتهمون بسرقة التكاتك: كنا نستدرج السائقين للشوارع الخالية من المارة ونهددهم بالسلاح الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمون بسرقة التكاتك: كنا نستدرج السائقين للشوارع الخالية من المارة ونهددهم بالسلاح الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه في المطرية، 15 يوما، على ذمة التحقيق.

واعترف كل من "محمد.إ.س" 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى.ع.م" 31 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة مركبات التوكتوك لسهولة بيعها بدون أوراق".

كما اعترف المتهمين بارتكاب الجرائم، حيث قررا بأنهما كانا يستدرجان السائقين إلى الشوارع الخالية من المارة، ويهددانهم بالأسلحة ويستوليان على مركبات التوكتوك ويفران هاربين.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة التى تم فيها إلقاء القبض على المتهمين ليست الأولى، وأنهما سرقا عددا من الدراجات البخارية بالمطرية، باعا بعضها لعملائهما سيئى النية، بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وأرجع المتهمان سبب تكوينهما التشكيل العصابى لسرقة الدراجات البخارية لسوء حالتهما الاقتصادية وفشلهما فى توفير متطلباتهما المعيشية.

وقال المتهمان إنهما وزعا الأدوار فيما بينهما، حيث يهدد الأول الضحايا بالسلاح ويستدرج الثانى الضحايا بحجة توصيله إلى مكان ما وهناك يشهر الأول الأسلحة فى وجه الضحية لإرغامه على ترك متعلقاته الشخصية دون مقاومة.

وألقى رجال مباحث المطرية القبض على اللصين أثناء شروعهما فى سرقة توك توك، وهما "محمد.إ.س" 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى.ع.م" 31 سنة، عاطل، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض - كيس داخله مسحوق الشطة)، أثناء شروعهما فى سرقة مركبة "توك توك" تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام المضبوطات، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث 2 مركبة توك توك وجار التوصل لمالكيها.