شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتوجه إلى أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة صباح اليوم – السبت- متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا في زيارة تاريخية يتسلم خلالها غدا – الأحد- رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، كما يترأس أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.



وتعقد قمة الاتحاد الأفريقي تحت عنوان «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا».. كما تناقش القمة عدة موضوعات تتناول محاور التنمية والسلم والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.