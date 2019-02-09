شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتوجه إلى أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة صباح اليوم – السبت- متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا في زيارة تاريخية يتسلم خلالها غدا – الأحد- رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، كما يترأس أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
وتعقد قمة الاتحاد الأفريقي تحت عنوان «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا».. كما تناقش القمة عدة موضوعات تتناول محاور التنمية والسلم والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.
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