أخبار مصر | الهمامي: إشادة "النقد الدولي" ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهمامي: إشادة "النقد الدولي" ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن المؤشرات الإيجابية التى حملها تقرير صندوق النقد الدولي عن مراحل الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعد دفعة من الثقة في الاقتصاد المصري التي ستنعكس بشكل إيجابي أيضًا على ثقة المستثمرين في الخارج في ضخ استثماراتهم في مشاريع داخل مصر.

وأضاف الهمامي، أن الصندوق النقد الدولي أكد على تحسن الوضع فى أكثر من قطاع مهم مثل السياحة والغاز، فضلًا عن التأكيد على ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض مستويات البطالة وهو ما سيكون له أثره في جذب ثقة المستثمرين، متوقعًا أن ترفع المؤسسات الائتمانية تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة بناءً على هذا التقرير الايجابى.

وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، بضرورة تطبيق المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وكذلك العمل على تطبيق كافة الإجراءات التي تحافظ على عدم رفع أسعار السلع الأساسية بما يضمن تخفيف الإجراءات الاقتصادية على كافة المواطنين وبالأخص محدودى الدخل.