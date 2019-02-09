علماء: استضافة مصر وكالة الفضاء الإفريقية حدث تاريخي

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الشافعي: مصر أنجزت خطوات مهمة في مشروع الفضاء المصري وتم تخصيص 50 فدانًا في منطقة التجمع الخامس لتنفيذ مشروع وكالة الفضاء المصرية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي

فازت مصر، اليوم الجمعة، باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة المنعقد في أديس أبابا لمدة يومين. ورحب علماء فضاء مصريون بالقرار، واعتبروه خطوة غاية في الأهمية لريادة مصر القارة السمراء في هذا المجال المهم، وأن القيادة السياسية تعمل على إحياء مشروع الفضاء بخطوات جادة وتدرك أهميته لمصر. الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية، قال إن فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية هو حدث تاريخي ومؤشر مهم على قدر مصر العلمي وريادتها في القارة السمراء.

وأضاف الشافعي في تصريح إلى "التحرير"، أن مشروع وكالة الفضاء الإفريقية بدأ بمقترح خلال أحد الاجتماعات التي عقدت في القاهرة خلال ديسمبر عام 2016 لعدد من القادة الأفارقة، إذ تم طرح الفكرة التي لاقت ترحيبًا مصريًا كبيرًا، وبالفعل تم البدء في خطوات تنفيذ المشروع، وصدرت اللائحة التنفيذية له في عام 2018. خطوات

وأضاف الشافعي في تصريح إلى "التحرير"، أن مشروع وكالة الفضاء الإفريقية بدأ بمقترح خلال أحد الاجتماعات التي عقدت في القاهرة خلال ديسمبر عام 2016 لعدد من القادة الأفارقة، إذ تم طرح الفكرة التي لاقت ترحيبًا مصريًا كبيرًا، وبالفعل تم البدء في خطوات تنفيذ المشروع، وصدرت اللائحة التنفيذية له في عام 2018. خطوات مهمة خطوات مهمة وأشار الشافعي إلى أن مصر أنجزت خطوات مهمة في مشروع الفضاء المصري، إذ تم تخصيص 50 فدانًا في منطقة التجمع الخامس لتنفيذ مشروع وكالة الفضاء المصرية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وجرَت مشاورات مع وكالات عالمية عديدة، مثل وكالة الفضاء الأوروبية، والوكالة الروسية "كوزموس" لتبادل الخبرات لبدء الرسومات الخاصة بالمشروع وتنفيذه. وأوضح مستشار وكالة الفضاء الروسية، أنه من المرتقب إطلاق قمر صناعي مصري للاستشعار من أحد المطارات في وكالة كازخستان التابعة للوكالة الروسية. وتابع "الشافعي" أنه بعد فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية من المفترض أن يعلن الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الوكالة المصرية، وسيقوم بدوره بتنسيق تدشين الوكالة الإفريقية. من جهته، رحب الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة بهذه الخطوة، قائلا: "حلم وكالة الفضاء المصري الذي تأخر كثيرا بات قريبًا جدا بفضل فهم وحرص القيادة السياسية في مصر على تنفيذه". ثقة كبيرة ثقة كبيرة وأضاف النهري، في تصريح إلى "التحرير"، أن هذا المشروع سيحقق كثيرًا من الإنجازات لمصر، وسيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سيجعل مصر المتحكم الأول في مراقبة وحماية حدودها. وأوضح "النهري" أن اهتمام مصر بمشروع الفضاء جعلها الأنسب لتبني مشروع وكالة الفضاء الإفريقية، وهي ثقة كبيرة تعكس عودتنا إلى الريادة، موضحًا أن مصر لديها الكثير من الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة وتنفيذ المشروع، كما أنها حريصة على الاستفادة من وكالات الفضاء العالمية، مشيرًا إلى أنه يجرى التعاون مع الصين وروسيا والوكالة الأوروبية للتنسيق وتبادل الخبرات في مشروع الفضاء المصري. اقرأ أيضًا: اختيار مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية وقالت الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، في تصريح لها، أنه تم خلال الجلسة المغلقة المخصصة التي عقدها، اليوم الجمعة، المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اختيار مصر لاستضافة الوكالة رغم المنافسة الشديدة من جانب دول كبرى أخرى، ما يعكس الثقة من جانب الدول الإفريقية بأن مصر قادرة على العمل الإفريقي الموحد. وتنافست مصر على استضافة وكالة الفضاء الإفريقية مع إثيوبيا ونيجيريا، وكانت مصر قد قدمت ملفا متكاملا من النواحي الفنية والموضوعية والسياسية، وتصدرت قائمة الدول المرشحة لاستضافة الوكالة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يعتمد القادة الأفارقة برئاسة عبد الفتاح السيسي ذلك القرار خلال اجتماعهم، الإثنين المقبل، في إطار اجتماعات القمة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تتويجا للجهود التى بذلتها وزارة الخارجية والأجهزة الفنية المختصة خاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل لاستعرض الإمكانيات الفنية المصرية، ومدى استعداد مصر لإتاحتها لخدمة الأهداف التنموية الإفريقية. اقرأ أيضا: السيسي يتوجه غدا لأديس أبابا لرئاسة الاتحاد الإفريقي



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