من الفورسيزون.. نجوم مصر يوقعون لتركي آل الشيخ

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تم التوقيع مع نجوم آخرين ضمن مهرجان الريـاض خـلال شهـرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى 2019 وفى جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020

وقع المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عدداً من مذكرات التفاهم التى من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة. وتشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية. وفى هذا الصدد، وقع مع شركة للإنتاج الفني والمسرحى، لتقديم ستة عروض لمسرحية "الملك لير" من بطولة الفنانين القديرين يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، في مناطق مختلفة داخل المملكة وأبرم اتفاق مع شركة "العدل جروب" فجاء التوقيع مع المنتج جمال العدل لتقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان التى عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً.

وأضافت، الهيئة العامة للترفية، أنه قد تم التوقيع مع نجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى 2019 وفى جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020. وأشارت إلى أن تركى آل الشيخ، وقع أيضًا مع الفنان محمد هنيدي لتقديم ستة عروض لمسرحية “3 أيام في الساحل” في

وأضافت، الهيئة العامة للترفية، أنه قد تم التوقيع مع نجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى 2019 وفى جدة خلال شهري يونيو ويوليو العام المقبل 2020. وأشارت إلى أن تركى آل الشيخ، وقع أيضًا مع الفنان محمد هنيدي لتقديم ستة عروض لمسرحية “3 أيام في الساحل” في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ شهر مارس المقبل. وقام بالتوقيع مع الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحيات مسرح مصر لعروض العام الماضي 2018، لتقديم أربع عروض مسرحية لمسرحية "جريمة في المعادي" في عدة مناطق من المملكة، كما تم التوقيع مع الفنان محمد سعد "اللمبي" لتقديم عروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل المملكة. ووقَع مع رئيس هيئة الترفيه مذكرة تفاهم مع المخرج والمنتج رامي إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للفنان القدير عادل إمام كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة. اقرأ أيضًا: عروض مسرحية وترفيهية.. السعودية توقع قرارات جديدة وتم إبرام مذكرة تفاهم أيضاً مع شركة المجموعة المتحدة، مثلهم فى التوقيع هشام عبدالخالق، بهدف عرض عدد من الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم الحفلات بنظام “outdoor”، وذلك في مناطق مختلفة داخل المملكة وإحضار الممثلين المشاركين في الأفلام لحضور العرض الخاص، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. كما تم التوقيع مع شركة لإنتاج العديد من الأفلام بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين تكون عروضها الأولى في السعودية وأجرى التوقيع مع الكاتبين أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر لكتابة وتأليف نصوص مسرحية من أجل تقديم عدد من المسرحيات الغنائية الدرامية لإحياء التراث المسرحي. وعلى صعيد الحفلات الغنائية، وقع المستشار تركي آل الشيخ على مذكرات تفاهم مع الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، لإقامة حفلات غنائية في أماكن مختلفة داخل المملكة، وأجرى التوقيع مع المنتج محسن جابر ممثلاً عن شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي تقوم فيها الهيئة العامة للترفيه بإنتاج مسرحيات فنية باستخدام الحقوق الخاصة بالمصنفات الفنية لعمالقة الغناء المصري، (أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ). كما تم التوقيع مع وليد منصور لتقديم حفلات غنائية ضمن فعالية "مهرجان الشعبيات – ليالي المحروسة"، يشارك فيها الفنانين حكيم، أوكا وارتيجا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدويه، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة. يذكر أن توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ على مذكرات التفاهم في مصر، يأتي بعد يوم من توقيعه على مجموعة من مذكرات التفاهم في لنـدن، بهدف إحضار فعاليات عالمية إلى المملكة، ضمن استراتيجية المرحلة المقبلة للهيئة والتي أعلنها قبل نحو أسبوعين. كان تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أكد أنه سيزور مصر في منتصف يناير الجارى لتوقيع اتفاقيات تشمل مسرحيات وحفلات.

وكتب عبر صفحته على فيس بوك، "سأقوم فى منتصف شهر يناير القادم إن شاء الله بعدة زيارات خارجية تبدأ من مصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات الترفية تشمل مسرحيات وحفلات، ومن بعدها زيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية".

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