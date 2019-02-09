انت الان تتابع 130 ألف شخص يتقدمون لوظائف المعلمين المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي المتقدمين على وظائف المعلمين المؤقتة، بلغ حتى اليوم الجمعة 130 ألف شخص، وذلك بعد أن فتح باب تسجيل البيانات أمس. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة تحاول علاج المشكلة المزمنة في عجز وزيادة المعلمين بالمدارس، مشيرًا إلى أن دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهورًا نظرًا لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى، ولذلك نعمل على ميكنة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل.

وتابع شوقي، لقد عمل العشرات من الزملاء على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة الدكتور محمد عمر، عن العجز والزيادة على مستوى "كل مدرسة" حول الجمهورية، ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج بإلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، فانخفض العجز من 98000 معلم إلى 60 ألف معلم. وأشار إلى