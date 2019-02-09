شكرا لقرائتكم خبر عن صحف السبت تحتفي بتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح، اليوم السبت، عددا من القضايا كان أبرزها تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا الأحد، رئاسة الاتحاد الإفريقي، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتسلم غدا، وسط حفاوة ودعم كبيرين من الدول الأفريقية الشقيقة، رئاسة الاتحاد الإفريقي، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يتوجه الرئيس صباح اليوم إلى في زيارة تاريخية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن القمة ستعقد تحت شعار «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسرى في إفريقيا»، الذي يأتى اختياره مواكباً لما تشهده إفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، وهو ما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقاً لمُقاربة شاملة في إطار من المسئولية الجماعية.

وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى.وشدد على أن أولويات الرئاسة المصرية تشمل التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، معربا عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في المجالات المختلفة، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كشفت عن أنه تم تخصيص مليار و300 مليون جنيه في موازنة النصف الثانى من العام المالى الحالى، للإنفاق على مبادرة «حياة كريمة»، من أجل توفير الرعاية والخدمات بنحو 103 من القرى الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات خاصة للصحيفة، أنه تم اعتماد المبلغ من وزارة المالية، بعد موافقة رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن موازنة العام المالى المقبل «2019- 2020» ستشهد تخصيص مبالغ إضافية للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزى المصرى عقد ورشة عمل حول النظام الإقليمى الجديد لتسوية المدفوعات والتسويات بين مصر ودول الكوميسا، بمشاركة 140 من ممثلى الجهات والمؤسسات والشركات، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك بهدف التعريف بالنظام الجديد والذى يستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا، وتنشيط نظام الربط الالكترونى بين البنوك المصرية والدول الأعضاء بالكوميسا.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه وفي محاولة لتسوية الأزمة، أمهلت مجموعة الاتصال الدولية الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مادورو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتعطيل الحوار الوطنى في فنزويلا وذلك بعد أن اقترحت عليه واشنطن إمكان اللجوء السياسى لروسيا أو كوبا.

وقالت فيديريكا موجيرينى مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال كلمتها على هامش الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال بين دول الاتحاد الأوروبى ودول أمريكا اللاتينية في مونتفيديو عاصمة أوروجواى حول فنزويلا: «نحن هنا لتفهم الوضع في كاراكاس، وهو أمر عاجل سببه أزمة فنزويلا الحالية، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية قررا تسريع الأمور السياسية في هذا البلد نظرا إلى الوضع المتأزم بها«.

أخبار اليوم:

من جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن مصر تتسلم غداً رئاسة الاتحاد الإفريقي، ويلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة عقب تسلمه رئاسة الدورة الحالية للاتحاد من الرئيس الرواندي بول كاجامي وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الرؤساء الأفارقة التي تعقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحت شعار «عام اللاجئين والنازحين والعائدين.. حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا»‬.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي يطرح خلال كلمته رؤية مصر للنهوض بالقارة الإفريقية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المقرر أن يجري الرئيس مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من القادة والزعماء الأفارقة على هامش اجتماعات القمة لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزير البترول المهندس طارق الملا، بحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولد برجر والوفد المرافق له، آفاق تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في ضوء مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملا قال إنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات الأمريكية العاملة في مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما بمصر، وفي مجال التصميمات الهندسية والإنشاءات وإدارة المشروعات البترولية في مجال التسويق والتوزيع والخدمات البترولية.. وأضاف أنهما بحثا المشروعات البترولية الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً في مجال التكرير والبتروكيماويات والفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في هذه المشروعات.

وذكرت (أخبار اليوم) أن الحكومة قررت تخصيص نحو ١٫٨ مليار جنيه اضافية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحد من مستويات الفقر، وزيادة فرص العمل، وخاصة بين الفئات الأكثر احتياجا.

ونقلت عن مصدر رفيع المستوي أن الحكومة ستركز على تنفيذ مشروعات وفي توقيتات محددة بعدد من القري التي تحتاج بشكل عاجل لتوصيل المياه، وخدمات الصرف، وترميم المنازل، وبناء فصول تعليمية أو وحدات صحية، مع توفير فرص عمل للمقيمين بها، إضافة إلى بحث الحالات التي تحتاج للدعم النقدي من خلال برنامجي تكافل وكرامة. وأضاف المصدر أن موازنة العام المالي القادم ستتضمن تخصيص مبلغ أكبر لهذا الغرض.

وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن تقارير اعلامية ذكرت، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه «‬ما لم تغير إدارة ترامب مسارها فإن الجيش يعتزم سحب جزء كبير من قواته البالغ قوامها 2000 جندي بحلول منتصف مارس المقبل، مع انسحاب كامل بحلول نهاية أبريل.

وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت التعليق على هذه الخطط.. وقال القائد البحري شون روبرتسون:«‬نحن لا نناقش الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي من سوريا». وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه «‬يعتقد أنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون قادراً على الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش».

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم للمشاركة في أعمال قمة الإتحاد الافريقي وذلك على مستوي الرؤساء والزعماء وتشارك فيها 53 دولة أفريقية.

وأوضحت أن أعمال القمة تأتي هذا العام تحت شعار القمة «اللاجئون والعائدون والأشخاص المشردين داخليا نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقيا» وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد من الرئيس الرواندي خلال الجلسة الافتتاحية ومن ثم تبدأ مصر في قيادة قاطرة القارة السمراء مستكملة مسيرة الاصلاح في القارة في كافة المجالات كالسلم والأمن والزراعة والصحة فضلا عن تحقيق أهداف الأجندة التنمويه 2063.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية سامح شكري شارك أمس في اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الافارقة في دورته الرابعة والثلاثين والمنعقدة حاليا بأديس أبابا تمهيدا لأعمال القمة الثانية والثلاثين التي تنطلق غداً.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة المالية أكدت أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.

وأضافت أن وزارة المالية أشارت إلى عزم الحكومة استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها د.محمد معيط وزير المالية اليوم «السبت» إلى دول الخليج العربي وأيضاً جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري. خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر مدعوماً بتطبيق قوي للسياسات والإصلاحات.

وفي الشأن الدولي، أشارت الصحيفة إلى أن تقارير إعلامية ذكرت أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي نجا من محاولة اغتيال تعد انقلابا عليه من داخل التنظيم خلال الشهر الماضي، على أيدي مقاتلين أجانب غربي سوريا.

وأضافت أن مقاتلين أجانب في داعش تبادلوا إطلاق النار على نحو متعمد مع الحراس الشخصيين لزعيم التنظيم الدموي، لكن البغدادي نجا من العملية وتم تهريبه إلى منطقة محاذية في الصحراء.

وذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الليبي استنكر قرار المجلس الرئاسي الأخير بتعيين على كنه محافظا لمنطقة سبها العسكرية قائلا: إنه يحمل في طياته لمسات قطر بحكم علاقة الأخير بالسلطات القطرية وزياراته المتعددة إلى الدوحة.. وطالب البرلمان الليبي في بيان أصدره أمس أبناء الشعب الليبي بالوقوف خلف المؤسسة العسكرية لإفشال مشروع قطر في ليبيا.