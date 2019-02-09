1.3 مليون متر مكعب.. كيف واجهت الري سيول سيناء والبحر الأحمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري متمثلة في قطاع المياه الجوفية، حجم الأمطار التي هطلت على محافظات سيناء والبحر الأحمر والتي وصلت لحد السيول.

وجاء التقرير الذي حصل الخليج 365، على نسخة منه، أن الكميات التي هطلت بلغت مليونًا و303 آلاف متر مكعب.

وحجزت بحيرة وادي "الدرب" حوالي 100 ألف متر مكعب لحماية مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إن الوزارة استعانت بما يعرف ب،"شبكة مواجهة السيول" مكونة من مجموعة من السدود والبحيرات الصناعية في شمال سيناء والبحر الأحمر، لافتا إلى حجز المياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف سركيس، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قطاع المياه الجوفية دشن بحيرات جبلية وسدودًا بالتعاون مع مركز بحوث المياه.

وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، أن تلك البحيرات تستخدم كآبار سطحية من قبل البدو المتمركزين في الجبال والوديان، مشيرًا إلى أن البحيرات الجبالية تشحن إلى الخزان الجوفي القريب من موقع السيول بدلاً من ذهابها دون استفادة.

وشهدت البلاد منذ الأربعاء الماضي، سقوط أمطار شديدة على عدد من محافظات الجمهورية خاصة محافظات البحر الأحمر والحلايب وشلاتين والصعيد.