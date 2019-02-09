منافذ لبيع اللحوم في القاهرة وكشف مجاني بالإسماعيلية

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معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع أبو الفتوح عبدالله بدائرة قسم عين شمس، أقامته اليوم، أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار سياسة تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية واللحوم، وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية. واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعلية، بتنظيم قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية أبو بلح بمركز الإسماعلية.

كما نظمت أمانة الحزب ندوة تثقفية بعنوان التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، في مقر الحزب بمدينة الإسماعلية. وفي محافظة الفيوم تم تنظيم حفل افتتاح بطولة الجمهورية للعبة الملاكمة باستاد الفيوم الرياضي، بحضور 500 شخص، وبمشاركة محافظ الفيوم ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، تم خلاله توزيع الكؤوس والجوائز