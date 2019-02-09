أخبار مصر | "الأرصاد" تكشف: هل ستضرب مصر شبورة مائية كثيفة؟.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تكشف: هل ستضرب مصر شبورة مائية كثيفة؟.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر الخليج 365 حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، اليوم، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر اليوم على السواحل الشمالية، مؤكدًا أن التحسن في حالة الطقس سيكون اعتبارا من غدًا الأحد.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، منوها بأن هناك فرص سقوط الأمطار مازالت متوسطة على الوجه البحري، بينما ستنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة بعد ظهر اليوم.

وحذر عبدالعال، في تصريحات صحفية، من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

وقال إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

كما نصح السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، مشيرًا إلى أن الأمطار مستمرة اليوم وستصل إلى حد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 07 16

سيوة 06 19

بورسعيد 11 18

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

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الإسماعيلية 08 19

السويس 11 19

العريش 08 18

رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 04 18

نويبع 14 20

طابا 08 17

كاترين 01 12

الطور 10 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 22

الفيوم 09 19

بني سويف 09 19

المنيا 08 19

أسيوط 09 19

سوهاج 07 20

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 23

أبو رماد 17 23

رأس حدربة 18 22

حلايب 18 21