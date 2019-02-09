انت الان تتابع 8 إدارات بالإسكندرية تستقبل طلبات المعلمين الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طارق شوقي وزير التعليم
قال مصطفى العجمي مدير عام الشئون المالية والإدارية القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريح لـ"التحرير"، إن المديرية بدأت منذ، أمس الخميس، استقبال التقديم عن طريق الموقع المخصص من الوزارة، وتم نشره على صفحة المديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، إذ يملئ المتقدم استمارة إلكترونية ويحمل الوثائق المطلوبة، وستعلن الوزارة معايير اختيار الطلبات فور انتهاء اللجنة من وضعها بشكل نهائي، وتم تخصيص 8 إدارات على مستوى محافظة الإسكندرية.
وأضاف العجمي أن الإدارات الثمانية، هي: الجمرك، غرب، وسط، العامرية، برج العرب، المنتزه، العجمي، شرق، وتستقبل طلبات المتقدم من خلال عنوان محل إقامته المتقدم.اقرأ أيضا| «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مسابقة التعليم الجديدةوقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين
وأضاف العجمي أن الإدارات الثمانية، هي: الجمرك، غرب، وسط، العامرية، برج العرب، المنتزه، العجمي، شرق، وتستقبل طلبات المتقدم من خلال عنوان محل إقامته المتقدم.
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وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة حول الجمهورية بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، مشيرا إلى أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة. (التفاصيل)
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