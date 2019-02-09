الأوبرا تنظم 5 حفلات في مهرجان عيد الحب بالقاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، للعام الثاني على التوالي، 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية تحت عنوان "مهرجان عيد الحب" احتفاء بتلك المناسبة، يحييها كل من الفنانين مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم وهاني شاكر بالمسرح الكبير، ونخبة من نجوم الطرب بالأوبرا في معهد الموسيقى العربية والفنان علي الحجار على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويقدم النجم مدحت صالح، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، فاصلاً لمجموعة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها ويسبقه فاصل غنائي لكل من نهاد فتحي ورحاب مطاوع.

وتغنى ريهام عبد الحكيم، مساء الأربعاء المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، نخبة من أعمالها الخاصة بالإضافة إلى مختارات من أشهر أعمال الطرب العربي، ويسبقها فاصل لكل من أحمد عفت، رضوى سعيد وعازف الجيتار وحيد ممدوح.

ويشدو أمير الغناء العربي هاني شاكر، مساء الخميس المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي بباقة من أعماله الرومانسية الشهيرة وذلك بعد فاصل لكل وليد حيدر وإيمان عبد الغني، كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية في نفس الموعد حفلاً للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام يحييه كل من نهى حافظ ، محمد شوقي وآيات فاروق.

ويستقبل علي الحجار جمهوره في الثامنة مساء الخميس المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، حيث يقدم نخبة من أعماله الخاصة التي كونت قاعدة جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى عدد من أحدث أغانيه، ويسبقه فاصا لكل من صابرين النجيلى وحسناء.

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