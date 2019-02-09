رئيس الجامعة الأمريكية: أعشق مصر.. وأذهب دائمًا للموالد الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حل فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضيفا على الاعلامية منى الشاذلي، فى حلقة خاصة تزامنا مع احتفال الجامعة الأمريكية بمرور 100 عام على انشائها

وقال ريتشاردوني، خلال حواره ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الجمعة، إن الجامعة الأمريكية تعتبر جسرا بين العرب والأمريكان فى تبادل الأفكار بين الطرفين، مشيرا الى أنه زار مصر للمرة الأولى فى نهاية السبعينيات ووقع فى غرامها ثم عاد اليها بعد ذلك سفيرا لبلاده.

وأشار رئيس الجامعة الأمريكية إلى أنه كان ارتبط وجدانيًا بالشعب المصري وكان يقوم بجولات فى كافة المحافظات، لافتا الى أنه كان دائم التردد على الموالد الشعبية.

وكشف ريتشاردوني عن أبرز الوزراء ورجال الأعمال الذين تخرجوا فى الجامعة ومنهم سحر نصر وزيرة الاستثمار، ورانيا المشاط وزيرة السياحة ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الذي لم يكن من خريجي الجامعة ولكنه كان من ضمن مدرسيها.

كما تطرق الى كبار الزوار الذين توافدوا على مبنى الجامعة ومنهم الرئيس السابق محمد نجيب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم والمخرج الكبير يوسف شاهين والملكة رانيا زوجة عاهل الأردن الملك عبدالله ابن الحسين.