شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تشكيل لجنة صياغة تعديلات قانون الجمعيات قريباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه تم عقد ٧ حوارات مجتمعية، 4 منها بالمحافظات، شارك فيها ١١٦٤ جمعية تمثل الجمعيات الأهلية الموجودة بجميع المحافظات، واجتماعان عقدا بوزارة التضامن، لقادة الرأى والخبراء وقيادات العمل الأهلى، والسابع للمنظمات الأجنبية العاملة بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء «والى» بأعضاء الجمعيات الأهلية، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ومتابعة سير عمل اللجنة وعرض نتائج الحوارات المجتمعية التى تمت خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت «والى» أن هذا الاجتماع لعرض نتيجة الحوارات التى تمت فى الفترة الماضية، مشيرة إلى

أنه تم تجميع المقترحات التى انتهت إليها الحوارات فى شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها، ثم إعداد تقرير بملاحظاتهم وتسليمها للوزارة فى موعد أقصاه أسبوع.

ولفتت إلى أن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء، ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإرسالها لمجلس الوزراء، تمهيدا للدفع بها لمجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.