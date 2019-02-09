5 أفدنة فضاء.. إخماد حريق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع بقطعة أرض فضاء بشارع الهرم، مساء الجمعة، دون إصابات.

البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بشارع الهرم وتحديدا بمنطقة المطبعة.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع بقطعة أرض مُسورة ملك وزارة الزراعة على مساحة 5 أفدنة، كانت مستأجرة من قبل أحد الأشخاص في وقت سابق، ولا توجد بها حاليا سوى "صوبتين فلفل" وكمية من الهيش.

وحاصر رجال الدفاع المدني على ألسنة النيران، وتمكنوا من السيطرة عليها بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.