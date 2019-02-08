انت الان تتابع وزير التعليم: 260 مليون جنيه تكلفة العقود المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة حول الجمهورية بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، مشيرا إلى أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.
وأوضح شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه تم إتاحة العقود بالحد الأدنى للأجور، لأن الوزارة تستخدم مواردها الحالية بدون أن تحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، وبرغم هذه المكافأة إلا أن التكلفة توازي 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة خلال الفصل الدراسي الثاني فقط، مؤكدا على مواصلة الوزارة
وأوضح شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه تم إتاحة العقود بالحد الأدنى للأجور، لأن الوزارة تستخدم مواردها الحالية بدون أن تحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، وبرغم هذه المكافأة إلا أن التكلفة توازي 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة خلال الفصل الدراسي الثاني فقط، مؤكدا على مواصلة الوزارة لسعيها من أجل حل كافة العراقيل.
اقرأ أيضا| بعد وظيفة الألف جنيه.. شوقي يرد على أسئلة المعلمين
أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بداية من أمس الخميس، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك لتعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة وذلك لمدة 3 شهور فقط، وذلك وفق احتياجات كل مديرية من معلمي التخصصات الأساسية ومعلمي الأنشطة. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: 260 مليون جنيه تكلفة العقود المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.