شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق «مصرى- كورى» لإنتاج وقود من المخلفات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «JST»، الرائدة بمجال تكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى الوقود البديل فى كوريا بهدف إنشاء محطات تدوير مخلفات تنتج الوقود البديل لتشغيل أفران مصانع الأسمنت بدلاً من الفحم.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجيتها فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل مصر.
من جانبه، أكد هيون كيوجونج، المدير التنفيذى لشركة «JST»، أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربى نظراً لجودة وتميز مُنتجاتها وفقا لمعايير الجودة العالمية وتوفير إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة ومُشاركتها فى العديد من المشروعات التنموية والقومية التى تشهدها مصر حالياً، ما دعا شركته إلى التعاون مع الوزارة.
وقال «كيوجونج» إنه واثق من نجاح هذا التعاون لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين فى مجال تدوير المخلفات والحصول على مصادر للطاقة المتجددة.
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