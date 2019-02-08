شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على 300 ألف طن قمح مستورد لإنتاج الخبز المدعم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أنه في إطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح بالتعاقد على كمية 300 ألف طن قمح مستورد منها 120 ألف طن قمح فرنسي و120 ألف طن قمح أمريكي و60 ألف طن قمح أوكراني، وذالك لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
وأوضحت الهيئة أن رصيد البلاد من الأقماح يكفي أكثر من 5 شهور.
كانت هذه تفاصيل خبر «السلع التموينية» تتعاقد على 300 ألف طن قمح مستورد لإنتاج الخبز المدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.