شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على 300 ألف طن قمح مستورد لإنتاج الخبز المدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أنه في إطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح بالتعاقد على كمية 300 ألف طن قمح مستورد منها 120 ألف طن قمح فرنسي و120 ألف طن قمح أمريكي و60 ألف طن قمح أوكراني، وذالك لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأوضحت الهيئة أن رصيد البلاد من الأقماح يكفي أكثر من 5 شهور.