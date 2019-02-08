شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية «أسبوع الجامعات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن فوز جامعة الإسكندرية بدرع عام أول على مستوى الجامعات المصرية في منافسات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر الذي نظمته جامعة كفر الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من ٢- ٧ فبراير بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية تحت شعار «بالعلم والمعرفة ننطلق نحو المستقبل»، مؤكداً أهمية عقد هذه الفعاليات بما يفجر طاقات الشباب في كافة المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والعلمية، وتنمية مهاراتهم المختلفة لكي يكونوا قيمة مضافة لمجتمعهم بأفكارهم وإبداعاتهم والقوة الدافعة للتنمية المستدامة للوطن في المستقبل.

وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن طلاب الجامعة حصدوا ١٧ ميدالية خلال مشاركتهم في فعاليـات الملتقى بكفاءة وجدارة، ٦ ميداليات ذهبية في الجوالة، وكرة السلة طلبة، والمصارعة، وتنس الطاولة طالبات، وتنس الطاولة زوجي، وتنس طاولة فردي طالبات، والفنون التشكيلية، و٥ ميداليات فضية في مسابقة الشطرنج فرق طلبة، وشطرنج فرق طالبات، وفردى شطرنج طالبات، والمصارعة، والاسكواش، والقرآن الكريم، والمقال، و6 ميداليات برونزية في القوافل الطبية، كرة طائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة زوجى، وتنس طاولة فردى، والمصارعة، وكورال الموسيقى، والحديث الشريف.

وأضاف الدكتور جابر أن الطلاب حصلوا أيضاً على مستوى أول جوالة، ومركز أول رياضي بالميداليات على مستوى الجامعات المصرية، ومركز ثالث اجتماعي، والمركز الثالث جامعات في النشاط الثقافي والفني.

ملتقى «أسبوع الجامعات» بالإسكندرية

ملتقى «أسبوع الجامعات» بالإسكندرية

ملتقى «أسبوع الجامعات» بالإسكندرية