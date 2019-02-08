بعد ارتكاب 7 وقائع.. ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف قيام "ميكانيكي، سائق، 3 آخرين) لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك والتخلص من لوحاتها المعدنية وطمس أرقام الشاسيه والموتور لإخفاء معالمها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا السائق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرة القسم بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهم ضبط 4 دراجات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.