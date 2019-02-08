القوى العاملة: توفير 16 فرصة عمل في إيطاليا

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
من ناحية أخرى، نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة بيبسي كولا مصر، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأن دعم صندوق الزمالة للعاملين بالشركة بمبلغ 541 ألفا و550 جنيها، ويستفيد منها 9 آلاف عامل.وأوضح سعفان، في تصريح
من ناحية أخرى، نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة بيبسي كولا مصر، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأن دعم صندوق الزمالة للعاملين بالشركة بمبلغ 541 ألفا و550 جنيها، ويستفيد منها 9 آلاف عامل.
وأوضح سعفان، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن طرفي الاتفاقية اتفقا على أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية فيما بين صندوق الزمالة للعاملين بالشركة، ولا يجوز لأي منهم الرجوع علي إدارة الشركة مستقبلا بأي مطالبات مالية فيما يخص هذه الاتفاقية.
ووقع الاتفاق عن الشركة محمد سامي عبد العال شلباية بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش بصفته رئيس النقابة.
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