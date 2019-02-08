القوى العاملة: توفير 16 فرصة عمل في إيطاليا

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محمد سعفان وزير القوى العاملة

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو إيطاليا، في توفير 16 فرصة عمل بإحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء للمصريين المقيمين بدولة إيطاليا، وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، مشيرا إلى أن هذه الفرص للباحثين عن عمل من المصريين، وتمثلت في 5 فنيين مبيض معماري "كرتون جسو"، 3 عمال مساعد فني، 6 نقاشين، ويمكن لمن يرغب التواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو على البريد الإلكتروني: [email protected]

من ناحية أخرى، نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة بيبسي كولا مصر، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأن دعم صندوق الزمالة للعاملين بالشركة بمبلغ 541 ألفا و550 جنيها، ويستفيد منها 9 آلاف عامل.وأوضح سعفان، في تصريح