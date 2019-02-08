شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة: تعلن عن تصدير الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة للأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حصول الشركات المصرية على رخصة استيراد أسماك ومأكولات بحرية طازجة من مصر للمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق ميناء العقبة.

أضافت «محزر» أن وزارة الزراعة، قامت بمساعده المنشئات المصرية الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية منح رخص الاستيراد لأسماك الكارب والبلطي من المنشئات المعتمدة والتي قام بزيارتها وفد فني من الأردن، منها مشروع بركة غليون ومزارع القطاع الخاص، وكذلك البنيه التحتية بوزاره الزراعه من أطباء وباحثين ومعامل معتمدة دولية التي تضمن سلامه سلسله الانتاج.

جدير بالذكر أن هذه الجهود تبذل في إطار تنفيذ خطة مصر لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية من الأسماك، تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجودة في إنتاج وتداول الأسماك لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك، والتي أدت هذا العام إلى فتح تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ليصل إلى سته دول بجانب دوله بريطانيا.

ولفتت «محرز» إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أننا نصدر 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولي أفريقيا، ويتم تطبيق معايير جودة موحدة للأسماك، سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، اعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، وأن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليوني و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع في الإنتاج السمكي لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك.