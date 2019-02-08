شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق مؤتمر «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بحضور 5 وزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا السبت، فعاليات المؤتمر السنوي لمبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، وحضور 5 وزراء هم وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التربية والتعليم ووزيرة الهجرة ووزير القوى العاملة ووزير التموين وبعض المحافظين وعدد كبير من مشاهير الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

صرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى، أن المؤتمر سوف يشهد الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، وعرض استراتيجية المبادرة الجديدة بما تشمله من تطوير وتوسيع نشاط المبادرة لصالح شرائح غير القادرين بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبدعم من الوزارات المعنية.

وأوضح «عباس»، أن المؤتمر سوف يطرح رؤية تطوير «عنيك في عنينا» لكى تكمل مسارها الذي بدئته قبل عام من الآن في حربها على مسببات العمى وتقوم بدورها في إطار المشاركة في مبادرة السيد الرئيس «حياة كريمة»، وأن أهم ملامح هذا التطوير هو الاستهداف النوعي لشرائح المستفيدين من المبادرة.

من جانب صرح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مؤتمر «عنيك في عنينا» السنوي، سيشهد توقيع عدد من البروتوكولات مع الوزراء لتوسيع نشاط المبادرة، مشيرا إلى أن توحيد جهود المجتمع المدني مع جهود الدولة سيعمل على تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة 2020 بما يعود بالنفع على المواطنين الغير قادرين.