شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري بـ«الفتاح العليم»: مفتاح حلول أزماتنا هو العلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، كل رجال الأعمال والأثرياء إلى الاهتمام بالعلم، قائلا: «لنطلق معا حالة من حب العلم وحبس الأوقاف عليه والإنفاق عليه».

ووجه الأزهرى، خلال خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تناول فيها «قيمة العلم»، رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: «علموا الأطفال، أعيدوا فصول التربية الصيفية، ابسطوا بساط التعليم ولو في الحقول، اجعلوا القرى مليئة بالعلم، أعيدوا فكرة مكتبة الأسرة، انشروا الثقافة بين الناس، اجعلوا الديار المصرية تضج بالقراءة وحركة العلم والعقل والإبداع».

وقال الأزهري: «نتحدث اليوم عن مفتاح من أعظم مفاتيح ريادة مصر، لقد أصغى المسلم بعقله ووعيه ولبه ووجدانه إلى نداء الحق فسمع آيات الذكر الحكيم «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون..»، وقال تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء» وقال سبحانه «وقل رب زدني علما»... ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة».

وأضاف الأزهري أن الإنسان التفت إلى تلك الأحاديث النبوية، وانطلق وهو يحمل قيم التدين التي تدفعه إلى الإقبال على العلم والشغف به ومعرفة قيمته، فتوسع الإنسان في العلوم والمعارف، ومن هنا بدأت رحلته مع حركة العلم والتعليم.

وأكد أن أرض الكنانة تمثل نموذجًا فريدًا في الدنيا تقوم ريادته وعظمته على عنصر العلم في الأساس، وأبدع المصريون في مختلف العلوم على اختلاف ألوانها، وأسسوا المدارس وشيدوا المكتبات، وصنعوا مراصد الفلك وأسسوا المستشفيات وحبسوا الأوقاف على حركة العلم، واجتذبوا العلماء المبدعين من آفاق الدنيا، وخرج علماء مصر إلى آفاق الدينا فشهد الجمع لهم بالسبق والمعرفة وصارت مصر قبلة للعلوم من المشرق والمغرب، مشددا على أن العلم هو العمود الفقري لبلادنا وعاشت مصر عبر تاريخها تصنع ريادتها لأنها تقدم خدمة العلم والتعليم وتنوير العقول لسائر الأشقاء والأوطان من حولها.

واختتم الأزهرى خطبة الجمعة قائلا: «الدعوة التي نطلقها من مسجد الفتاح العليم إلى شعب مصر أن مفتاح حلول أزماتنا هو العلم، ومحاربة التطرف والتكفير بالعلم، ومحاربة الفساد بالعلم، ومفتاح محاربة الاستهلاكية والرشوة هو العلم، ومفتاح الخروج من أزماتنا هو العلم، ومفتاح بناء الاقتصاد هو العلم وبناء صناعة الحضارة هو العلم، العلم أولا والعلم ثانيا وثالثا هي دعوة مطلقة للعلم والمعرفة».