شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجوث» تنفي هدم فندق فلسطين بالإسكندرية: «شائعات سخيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى شريف بنداري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، الأنباء التي ترددت مؤخرا حول هدم فندق فلسطين بالإسكندرية.

وأكد «بنداري»، في تصريحات للمركز الإعلامي للشركة، عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، وأن الفندق قائم كما هو، ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد «شائعات سخيفة» تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية.

وأضاف أنه «لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين»، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزة تشهد عملية تطوير شاملة، وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي.

جدير بالذكر أن فندق فلسطين تم بناؤه في فبراير 1964 بأمر من الرئيس جمال عبدالناصر ليكون مكان ضيافة للرؤساء والملوك العرب في القمة العربية الثانية التي انعقدت بالإسكندرية، في الخامس من سبتمبر ١٩٦٤، بعد انعقاد القمة الأولى في القاهرة من نفس العام.

وأقيم الفندق على حدائق قصر المنتزه المورقة في مكان غاية في الجمال والراحة والفخامة، حيث كان يقضي الملك فاروق مصيفه.